Новый посол Армении в США вручил верительные грамоты Трампу

Новый посол Армении в США Варужан Нерсесян 11 января вручил свои верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу.

Как говорится в сообщении посольства США в Армении, «приветствовав Трампа от имени президента, премьер-министра и народа Армении, посол Нерсесян отметил, что считает большой честью представлять Армению в США в такой важный период».

«В ходе краткой беседы в рамках церемонии вручения грамот президент Трамп и посол Нерсесян отметили важность шагов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в разных сферах.Собеседники подчеркнули роль армяно-американской общины в деле развития дружественных отношений между двумя странами», - отмечается в сообщении.