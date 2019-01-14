Путин поздравил Пашиняна

Президент России Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении, подчеркнув, что рассчитывает на конструктивное и плодотворное сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в телеграмме Владимир Путин, в частности, отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях.

«Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов», – подчеркнул глава российского государства.

К назначению Пашиняна обратился также ряд ведущих мировых СМИ.

«Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром после исторических выборов, прошедших в стране в конце прошлого года», - сообщает «Франс-Пресс».

В сообщении отмечается, что международные наблюдатели оценили прошедшие в декабре внеочередные парламентские выборы как демократические, в результате которых в новоизбранное Национальное собрание прошли только те силы, которые поддержали бархатрую революцию Пашиняна, а возглавляемый им блок «Мой шаг» получил больше 70% голосов.

Представляя подробности о Пашиняне, «Франс-Пресс» отмечает, что 43-летний премьер-министр в прошлом был журналистом и теперь, встав у руля власти, обещает бороться с коррупцией и высоким уровнем бедности в стране, находящейся в блокаде и тяжелом экономическом положении.

Стремясь к реформам в стране, Пашинян в течение первых пяти месяцев у власти также проводил взвешенную внешнюю политику, отмечает «Франс-Пресс», поясняя, что Пашинян заверил президента России, что Армения останется нейтральным союзником Москвы.

В то же время он пытается завоевать симпатии западных лидеров: на состоявшемся в октябре в Ереване международном саммите Пашинян танцевал вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном под армянские мелодии и вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо надел одинаковые носки, напоминает агентство «Франс-Пресс».

Немецкая DPA подчеркивает, что Пашинян пришёл к власти, возглавив волну протеста против премьерства Сержа Саргсяна.

Саргсян, который два срока отсидел в должности президента Армении, около десятилетия оставаясь у руля власти, провел на посту премьер-министра, к которому по новой Конституции перешла вся полнота власти в стране, всего одну неделю, после чего подал в отставку на фоне массовых акций протеста, пишет DPA, отмечая, что, назначив Пашиняна премьер-министром, президент подчеркнул, что новое правительство должно содействовать формированию сильной и развитой Армении.