«Мы стоим у ворот нового мира» - выступление президента Армении на первом заседании парламента 7-го созыва

Формированием нового парламента и нового правительства Армении завершается первый этап политических изменений, сегодня в своем выступлении на первом заседании новоизбранного Национального собрания Армении сказал президент Армении Армен Саркисян.

Он отметил, что начинается следующий этап – «этап надежд и исполнения обещаний, последовательной и упорной ежедневной работы».

«Итоги состоявшихся 9 декабря 2018 года парламентских выборов, которые были признаны всеми принявшими в них участие политическими силами и международными наблюдателями, наделили новый парламент высокой легитимностью, - в своем выступлении заявил президент и, обращаясь к новоизбранным депутатам, продолжил: - Вы получили широкие возможности для реализации идей «бархатной революции» и оправдания ожиданий общества, созидания новой Армении».

Он отметил, что для построения новой Армении еще нужно провести множество серьезных реформ во всех сферах и на разных уровнях.

«Первоочередной задачей остается гарантирование благополучной и достойной жизни каждого жителя Армении. В настоящее время ни в правовой плоскости, ни на практике этих правам не придается достаточной важности. В новой Армении экономическе, социальные, культурные, образовательные права и свободы человека должны являться важнейшей составной частью достоинства человека. И именно это понимание должно лежать в основе правовых актов и действий государственных органов», - сказал Армен Саркисян.

По словам президента, 21-й век будет веком стремительных изменений, быстрых оценок и решений и глубоких взаимосвязей.

«Мы стоим у ворот нового мира и должны преобразовать наше мышление и наши подходы. Осознавая наши реальные и кажущиеся преимущества и недостатки, имея ясное видение и программу, использовать возможности нашей трудящейся, созидающей, думающей нации в 21-ом веке. Да, времена меняются, однако неизменными остаются наши цели – содействовать созиданию сильной и развитой Армении, формированию достойного гражданина, готового к вызовам 21-го века», - сказал президент Армении.

По его мнению, новая Армения должна выступать в качестве одного из важнейших центров науки, культуры, образований и новых технологий в мире, стимулировать инновации, творческую мысль.

Президент также отметил, что новое Национальное собрание ждет довольно большая работа в направлении эффективной парламентской дипломатии, учитывая вставшие перед Арменией проблемы и вызовы во внешнеполитической сфере.

Президент Армен Саркисян пожелал депутатам плодотворной работы.