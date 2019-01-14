Начал свою работу армянский парламент 7-го созыва

Парламент Армении 7-го созыва начал свою работу. Заседание началось под председательством самого старшего по возрасту парламентария, представителя национальных меньшинств в Национальном Собрании Княза Хасанова.

«Уважаемые депутаты! Для меня сегодня настал очень радостный и обязывающий момент, и для меня это большая честь. От имени всех национальных меньшинств, проживающих в Армении, я выражаю глубокую благодарность моему армянскому народу, партии «Гражданский договор» в лице ее лидера, уважаемого г-на Пашиняна за то, что национальные меньшинства представлены в Национальном Собрании. Позвольте мне, как по возрасту самому старшему депутату, в соответствии с конституционным законом Национального Собрания Республики Армения объявить первую сессию Национального Собрания 7-го созыва открытой», - заявил Хасанов, после чего прозвучал гимн Республики Армения.

Затем Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй обратился к парламентариями со словами благословения.

Согласно официальному сайту Национального Собрания, в повестку дня первой сессии парламента включены 7 вопросов, в том числе: создание счетной комиссии, выборы председателя Национального Собрания, выборы трех заместителей председателя, создание постоянных комиссий, выборы председателей постоянных комиссий.

По предложению правительства Национальное Собрание также рассмотрит вопрос об утверждении законопроекта об изменении структуры правительства и об утверждении правительственной программы.

В новом парламенте будут работать 132 депутата. Он состоит из трех фракций: блок «Мой шаг» (88 мандатов), партия «Процветающая Армения» (26 мандатов) и партия «Лусавор Айастан» (18 мандатов).