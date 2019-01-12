Обвиняемые в убийстве граждан Армении должны быть под надзором армянских правоохранителей – правозащитник

12 января исполнилось 4 года со дня убийства российским солдатом семьи Аветисян в Гюмри, а также 40 дней со дня смерти Джульетты Гукасян, которая скончалась 2 декабря в результате жестоких побоев, в нанесении которых также обвиняется российский военнослужащий.

Сегодня акции протеста прошли возле российской военной базы в Гюмри.

На контрольно-пропускных пунктах всех частей военной базы сегодня находилось много полицейских, а также представителей военной полиции. Российских солдат видно не было, сегодня они не покидали воинских частей. Российские военнослужащие следили за акциями из окон, также снимали их на видеокамеры.

Председатель гюмрийского клуба журналистов «Аспарез», правозащитник Левон Барсегян привез с собой листовки, которые он оставил во всех доступных местах.

«В листовках содержится призыв к 102-й российской базе, потому что [убийца семьи Аветисян Валерий] Пермяков был служащим 102-й российской военной базы, и тот, кто обвиняется в убийстве Джульетты Гукасян, также является военнослужащим этой базы. Призыв звучит так: «Держите своих зверей в клетках, мы не несем за них ответственности»», - сказал Левон Барсегян.

Он сообщил, что разработан также проект петиции, направленной властям Армении и России. Барсегян напомнил, что четыре года назад после убийства семьи Аветисян они также представили петицию властям, но сейчас в связи с развитием событий требования были дополнены.

Как отметил он, первое требование петиции адресовано властям Армении: «Приложить усилия для того, чтобы передать обвиняемого по делу об избиении Джульетты Гукасян, которое привело к ее смерти, а также возможных других обвиняемых по этому делу армянским властям для проведения тщательного расследования».

«Как вы помните, четыре года назад и месяц назад генеральный прокурор Республики Армения начал интерпретировать имеющиеся, по их мнению, в законодательстве некоторые противоречия в пользу гражданина России. Согласно анализам и объяснениям экспертов, соглашения по этой военной базе не предусматривают передачи. Те, кто обвиняются в убийстве граждан Республики Армения, особенно если эти преступления было совершены не на территории воинской части, а за пределами базы, должны находиться под надзором правоохранительных органов Армении. Все предварительное следствие и суд должны проходить под армянской юрисдикцией», - заявил Левон Барсегян.

Участники акций также требовали, чтобы в частях российской военной базы был установлен особый контроль, а также были установлены видеокамеры.

Первое требование к российской стороне – передать Андрея Разгильдяева правоохранительным органам Армении. Российской стороне предлагается регулярно проводить проверки среди военнослужащих базы, а также подходить более строго к перемещениям военнослужащих с территории базы.

«Нужно усилить контроль за законностью выхода военнослужащих с территории воинских частей. Мы предлагаем, чтобы до разрешения получившим увольнительную военнослужащим покинуть базу проводить их медицинское и психологическое обследование, чтобы понять, это разумный, вменяемый человек или может что-то произошло, и, выйдя, он может причинить кому-то вред. Этот вопрос они должны решить внутри», - сказал правозащитник.

Прибывшие из Еревана представители Европейской партии Армении также присоединились к пикету. Тигран Хзмалян сказал, что это не политическая акция, а прежде всего они приехали, чтобы почтить память семьи Аветисян и Джульетты Гукасян и сказать, что российская армия не может обеспечить безопасность граждан Армении.

«Убийцы, захватчики не могут быть защитниками нации, страны. Безопасность Армении может быть гарантирована только армянской армией. Только армянский солдат является гарантом нашей безопасности, нашей независимости, нашей свободы», - сказал Тигран Хзмалян.

Минутой молчания участники акции почтили память 12 граждан, убитых российскими военнослужащими за последние годы. Они провели пикеты возле несколько воинских частей базы.