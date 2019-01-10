Главы административных районов столицы полны решимости бороться с уличной торговлей

О мерах по ликвидации уличной торговли в Ереване Радио Азатутюн побеседовало с руководителями столичных административных районов Кентрон и Шенгавит, а также с людьми, занимающимися уличной торговлей.

«Мы пытались показать, что у Еревана есть хозяин, что мы отныне подобного не допустим, - сказал руководитель административного района Кентрон Виктор Мнацаканян и продолжил: - Были замечания граждан, журналистов, членов нашего Совета старейшин и разных заинтересованных лиц о том, что люди, которые сейчас занимаются этим, держат семьи... Но на самом деле это не должно осуществляться за счет внешнего вида города и препятствовать передвижению жителей. Речь идет о еде, которую едим мы и наши дети. Еда падает на землю, в грязь...»

В общине Кентрон людям, занимающимся уличной торговлей, предлагается перейти торговать на «Рынок ГУМ», где ежедневная плата составляет до 500 драмов.

«Мы уточнили, что они [ежедневно] торгуют на 50-100 тысяч драмов, и в этом случае люди не хотят платить 200 драмов. Мы здесь не можем еще чем-то быть полезными. Мы действительно не можем позволить, чтобы, скажем, люди занимались подобным на проспекте Маштоца. Опыт показывает также, что постепенно, если [раньше] продавали фрукты, затем фрукты стали овощами, а овощи – рыбой... и постепенно [торговля] увеличилась. Это происходит из-за того, что мы в течение многих лет не были последовательны в вопросе тротуаров Еревана. Сначала поставили фреш-аппарат, затем кофе-аппарат, затем это, затем то… я убежден, что постепенно их число увеличится, если мы сейчас не примем меры», - сказал Виктор Мнацаканян.

Глава общины Шенгавит Размик Мкртчян сказал, что они предлагают людям работать на одном из рынков в течение 6 месяцев без арендной платы, а после этого ежедневная плата составит 300 драмов. «Даже были жалобы со стороны владельцев магазинов, потому что они работают в налоговом поле, зарегистрированные работники, арендуют помещение. Люди идут на двойные, тройные расходы, чтобы получить прибыль. А в данном случае другие люди приходят и становятся прямо перед магазином и ведут незаконную торговлю. Естественно, это наносит ущерб данному хозяйствующему субъекту», - отметил Мкртчян.

В Шенгавите около 300 человек занимались уличной торговлей. 200 из них предложено место на одном из рынков, где, однако, пока всего несколько торговцев достигли договоренности.

Уличная торговля предусматривает всего четыре вида товаров: цветы, прохладительные напитки, мороженое и ёлки.

«Люди решили, что все можно продавать, начали с мандаринов, затем помидоры, а затем и колготки», - сказал Размик Мкртчян.

Глава общины Кентрон отметил, что они также испробуют альтернативный вариант: раз в неделю одну из улиц сделать рынком сельхозпродукции.

Однако большинство людей, занимающихся уличной торговлей, не хотят работать на рынке, они говорят, что там им неудобно, расходов много, а покупающих на рынке мало.

8 января пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян на своей странице в соцсети Facebook написал, что уличной торговли в городе быть не должно, на всех рынках во всех административных районах столицы есть места, выделенные под мелкую розничную торговлю, многие из которых на некоторое время будут предоставляться безвозмездно.