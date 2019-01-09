В Стамбуле стартует показ фильмов Параджанова

В рамках выставки под названием «Параджанов. С Саргисом», представленной в прошлом месяце посетителям в стамбульском музее Пера, сегодня в Стамбуле стартует показ фильмов известного армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте музея, в рамках программы «Бунтарские картины: Сергей Параджанов» поклонники киноискусства Параджанова в течение предстоящих трех месяцев смогут посмотреть фильмы режиссера.

Из гениальных фильмов Параджанова, удостоившихся самой высокой оценки со стороны ряда выдающихся деятелей мирового кино -Тарковского, Годара, Феллини, Антониони, в программу показа включены киноленты «Андриеш», «Первый парень», «Украинская рапсодия», «Цветок на камне», «Тени забытых предков» «Акоп Овнатанян», «Легенда о Сурамской крепости», «Арабески на тему Пиросмани», «Ашуг Гариб», «Цвет граната».

В рамках программы также будут показаны кинопоэма Артавазда Пелешяна «Времена года», документальные фильмы Рона Холлоуэя «Параджанов: реквием» и Патрика Казальса «Сергей Параджанов: бунтарь».

Выставка произведений Параджанова и показ фильмов будут открыты для посетителей до 17 марта.