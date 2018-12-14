В Стамбуле открылась выставка произведений Сергея Параджанова

В стамбульском музее Пера открылась выставка произведений известного армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.

Экспозиция под названием «Параджанов. С Саргисом», подготовленная в сотрудничестве с ереванским Музеем Сергея Параджанова, будет открыта для посетителей до 17 марта.

На выставке, куратором которой является директор Музея Сергея Параджанова Завен Саргсян, представлены самые разные работы художника: рисунки, коллажи, фотографии, мозаики, орнаменты, эскизы эпизодов фильмов, образцы сценических костюмов и пр.

Параллельно на выставке представлены работы живущего во Франции художника Саркиса, уроженца Стамбула, посвященные Параджанову.

В 1989 году в рамках Стамбульского кинофестиваля Параджанов удостоился специального приза жюри за фильм «Ашуг Гариб». 29 лет спустя Параджанов со своими произведениями снова в Стамбуле.

По словам Завена Саргсяна, стамбульская выставка коллекции Параджанова является самой масштабной выставкой, организованной за стенами ереванского музея.