В связи с инцидентом с автобусом, перевозившим призывников, возбуждено уголовное дело

В военной полиции возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства в связи с инцидентом с автобусом, который перевозил призывников.

«Уголовное дело было возбуждено по пункту 1 части 3 статьи 258 Уголовного кодекса РА – хулиганство, совершенное группой лиц», - Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Прокурорский надзор осуществляет военная прокуратура, на данный момент привлеченного по делу лица нет, следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, сообщила представитель Генпрокуратуры.

Накануне газета «Айкакан жаманак» опубликовала видео, на котором видно, как гражданские автомобили перекрывают дорогу автобусу с призывниками, а затем вышедшие из них лица врываются в автобус, озвучивают ругательства, что становится причиной потасовки.

Представитель Министерства обороны осудил инцидент, заявив, что военная полиция занимается этим.