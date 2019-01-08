Военная полиция занимается инцидентом с перевозившим призывников автобусом - Арцрун Ованнисян

Военная полиция занимается инцидентом, в ходе которого лица на гражданских автомобилях заблокировали автобус, перевозивший призывников и направлявшийся на центральный сборный пункт Министерства обороны РА, и провоцировали драку. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, осудив произошедшее.

Сегодня ранее газета «Айкакан жаманак» опубликовала видео, на котором видно, как гражданские автомобили перекрывают дорогу автобусу с призывниками, а затем вышедшие из них лица врываются в автобус, озвучивают ругательства, что становится причиной толкотни.

Служба с мобильными телефонами

Сегодня начался зимний призыв: пошли служить в армию первые новобранцы 2019 года.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян на центральном сборном пункте МО в беседе с журналистами сказал, что главное изменение в этом году состоит в том, что новобранцы на протяжении всего срока службы могут иметь при себе мобильные телефоны, но при одном условии: фотографирование, видео- и аудиозапись запрещены, и эти функции должны на телефонах отсутствовать.

Глава Генштаба ВС заверил, что новая, более качественная военная обувь скоро поступит в воинские части, одноразового нижнего белья больше не будет, в лучшую сторону изменится также качество военной формы.

Касаясь армейского автопарка, Артак Давтян сказал, что за последние четыре года вооруженные силы пополнились более чем 2000 новыми автомобилями, параллельно с этим с эксплуатации снимаются старые и неисправные машины.

Обращаясь к последнему инциденту, когда военная машина попала в ДТП, следствие чего трое военнослужащих погибли, начальник Генштаба сказал, что они сделали из этого выводы: «Качество проверки при подготовке водителей еще больше ужесточилось. Кроме того, обучение, которое мы проводим, мы предъявили воинским частям более жесткие требования, чтобы они уделяли этому больше внимания».

Военный комиссар РА Генрих Мурадян сообщил журналистам, что 422 призывника, которые в прошлом получили отсрочку по причине болезни, вылечились и отправились служить. Чиновник Минобороны сказал, что среди новобранцев наиболее распространенными являются сердечно-сосудистые и аллергические заболевания.

Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян сообщил, что, по предварительным данным, 72 человека подали заявку на службу по офицерской программе «Это я», более 90 человек – по программе «Честь имею».

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, на некоторых участках армяно-азербайджанской границы функция пограничного контроля от подразделений вооруженных сил был передана пограничной службе. Журналисты поинтересовались у главы Генштаба Вооруженных сил Армении, привело ли это к изменению ситуации на границе, на что Артак Давтян ответил, что никакого влияния ни в положительном, ни в отрицательном смысле это не оказало.