День рождения. Перемены в Армении глазами мастера-мебельщика

Документальный проект "Признаки жизни" продолжает цикл о политических переменах в Армении.

9 декабря 2018 года парламентские выборы в Армении совпали с днём рождения мастера-мебельщика Вартана Саркисяна, сына известного в стране художника Романоса Саркисяна. У Вартана Саркисяна миллион хлопот – сходить на рынок за продуктами, съездить в Эчмиадзин, пригласить лидера недавней революции Никола Пашиняна к праздничному столу, дойти до избирательного участка.

Фильм Андрея Киселева и Сусанны Баранжиевой снят в сотрудничестве с Армянской службой Радио Свобода.

Первый фильм цикла, лента "Последний день", был снят Александром Расторгуевым и Сусанной Баранжиевой в апреле 2018 года во время массовых протестов в Ереване.