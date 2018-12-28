Пашинян: Между «цветной» и «бархатной» революциями существует огромная разница

Редакция и читатели российского издания «Ведомости» выбрали исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «персоной года» в категории «политик».

Представляя Пашиняна своим читателям, «Ведомости», в частности, написали: «Уходящий год ознаменовался очередной «цветной революцией» на постсоветском пространстве – на этот раз отличилась Армения, один из самых близких и верных союзников России».

На своей странице в Facebook сегодня Пашинян отреагировал на эту новость и определение российским изданием характера событий в Армении.

«Конечно, приятно быть признанным «политиком года» со стороны авторитетного российского журнала. Но, думаю, я должен раз и навсегда констатировать, что в Армении произошла не «цветная» революция, а ненасильственная, бархатная, народная революция. Между этими двумя понятиями существует огромная разница», - подчеркнул и.о. главы армянского правительства.

В России и ряде других странах постсоветского пространства понятие «цветная революция» вошло в политический обиход после внутриполитических событий в Грузии, Украине и Киргизии. Примечательно, что для простого обывателя оно часто несет негативную коннотацию, ассоциируясь с «инспирированными извне переворотами», имеющими ярко выраженную антироссийскую направленность.

Во время и после внутриполитических изменений в Армении в апреле-мае 2018 года Пашинян и представители его команды неоднократно заявляли, что массовые протесты в Ереване и других городах страны не инспирированы какой-либо силой извне, не имеют внешнеполитической или геополитической окраски, а лишь отражают внутриполитические интересы армянского народа.

В своих выступлениях и заявлениях во время встреч с руководителями других стран, в том числе России, Никол Пашинян неоднократно заявлял, что во внешнеполитическом курсе Армении не будет «реверсов» и что страна остается приверженной как развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве, так и сотрудничеству с Западом и другими мировыми политическими центрами.