Президент Азербайджана в 2019 году надеется на позитивные подвижки в урегулировании карабахского конфликта

Президент Азербайджана в следующем году надеется на позитивные подвижки в урегулировании карабахского конфликта. Об этом Ильхам Алиев заявил в эксклюзивном интервью телекомпании «Россия 24».

Алиев добавил, что Баку продолжит вести политику «по демонстрации того, какие преимущества принесет мир в регион и какие сложности будут существовать в Армении в случае, если мира не будет».

«Я глубоко убежден, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию страны – это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном, - сказал президент Азербайджана, вновь заявив: - А для этого нужно выйти с территорий, которые им не принадлежат, и дать возможность сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли».

Алиев вновь подчеркнул, что есть надежда, что в этом плане будет больше понимания, но добавил, что загадывать не может. «Время покажет, - отметил он, не пояснив, чем конкретно обусловлена эта надежда, о которой в последние дни периодически заявляют власти Азербайджана.

«Но и мы будем последовательно вести ту политику, о которой я говорил, тем более видя, что она приносит результаты», - добавил азербайджанский лидер.

В пространном интервью Ильхам Алиев вновь заявил, что извне пытаются дестабилизировать ситуацию в Азербайджане, что Баку пытаются втянуть в какие-то международные авантюры, «но эти попытки, как всегда, терпят фиаско».

В очередной раз отвергнув утверждения о нарушении прав человека в Азербайджане, Алиев затем посетовал на то, что антиазербайджанские резолюции принимают такие структуры, в которых Азербайджан даже не является членом. «Вот это вызывает больше и больше, как говорится, улыбок», - заявил лидер Азербайджана, который также неоднократно инициировал резолюции против Армении в организациях, в которых Армения не является членом, в таких как, например, Организация исламского сотрудничества.

Алиев, предположительно, имеет в виду резолюцию Европейского парламента, в которой европейские парламентарии представили большой список предусловий, рекомендуя руководству Евросоюза подписать соглашение с Азербайджаном только после их выполнения. В этом принятом Европарламентом документе, в частности, подчеркивается, что подписание и ратификация нового соглашения Евросоюз-Азербайджан напрямую будет зависеть от освобождения политзаключенных и эффективности борьбы с коррупцией в Азербайджане.

В интервью российской государственной телекомпании Ильхам Алиев с гордостью говорил о высоком уровне отношений с Россией, заверив, что они продолжат углубляться.«Мы [с Россией] - добрые соседи и надежные друзья. Это было доказано не раз, и этот высокий уровень доверия, в первую очередь, и политического взаимодействия способствует осуществлению многих проектов», - отметил президент Азербайджана.