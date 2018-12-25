У Баку оптимистичные ожидания в вопросе Карабаха в 2019 году

Официальный Баку вновь выражает готовность предоставить Нагорному Карабаху право самоуправления на высоком уровне, но только в составе Азербайджана. Об этом в очередной раз заявил руководитель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В беседе с азербайджанским СМИ Мамедъяров выразил сожаление в связи с тем, что проводимые на протяжении долгих лет переговоры по вопросу урегулирования карабахского конфликта так и не дали результата, однако добавил, что надежда все еще есть.

По словам главы МИД Азербайджана, последние события в Армении, а также беседы, имевшие место между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как три его встречи с армянским коллегой дают ему основания для определённого оптимизма с точки зрения продвижения переговорного процесса. В частности, он выразил надежду на то, что в наступающем 2019 году «будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана».

Власти Азербайджана, отличающиеся воинственной риторикой и перманентно озвучивающие угрозы войны, в то же время, заверяют, что готовы обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха.

«Наша страна, аналогично тому как она обеспечивает безопасность своих граждан-представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе и предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики», - заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Официальный Степанакерт в ответ с иронией замечает, что ценит «щедрость Баку», но «новогодний подарок» неполноценен, азербайджанцы должны были также заявить, что должность губернатора Нагорного Карабаха займет Рамиль Сафаров, который в 2004 году в Будапеште был приговорен венгерским судом к пожизненному заключению за убийство топором армянского военнослужащего Гургена Маркаряна на курсах НАТО, однако в 2012 году был экстрадирован на родину и по прибытии в Баку был помилован президентом Азербайджана и объявлен героем.

По словам заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, заявления Мамедъярова свидетельствуют о том, что Баку не изменил свою позицию, следовательно, «желания господина Мамедъярова останутся желаниями и мечтами».

Карабахский чиновник заверил, что заявления о том, что новые армянские власти вселяют надежду на определенные подвижки, это всего лишь виртуальные слова, которые Баку озвучивает с первого же дня смены власти в Армении. Данное заявление Мамедъярова принадлежит к той серии утверждений, звучащих из Азербайджана, согласно которым это Азербайджан организовал армянскую бархатную революцию, подчеркнул Бабаян.

В беседе с азербайджанскими СМИ Мамедъяров коснулся также требования новых властей Армении о необходимости возвращения официального Степанакерта за стол переговоров. Он вновь заявил, что оно нереалистично и что «формат переговоров остаётся неизменным».

Глава МИД Азербайджана также отметил важность достигнутых в Душанбе между лидерами Армении и Азербайджана договоренностей о реализации конкретных шагов, направленных на подготовку населения двух стран к миру.