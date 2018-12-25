Силовые структуры не могут быть вне парламентского контроля – Марукян

По убеждению лидера партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна, силовые структуры не могут быть вне парламентского контроля.

За это решение в свое время блок «Елк» раскритиковал бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, а сегодня под прицелом критики оказался исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Согласно разработанному правительством Пашиняна проекту закона о структуре правительства, силовые структуры и Комитет государственных доходов остаются в подчинении премьер-министра.

«Те ведомства, которые были вне парламентского контроля, были выведены из-под контроля при [втором президенте Армении] Роберте Кочаряне и сохранились до сего дня, продолжают оставаться вне контроля. Это Полиция, Служба национальной безопасности и Комитет государственных доходов, который постоянно вводился в Минфин и выводился из него. Страна не становится парламентской, она остается «суперпремьерской», что мы критиковали это в период правления Сержа Саргсяна. И тут дело не в личностях. То есть, не имеет значения, что премьер-министром сейчас является не Серж Саргсян, а имеет значение система, институт, и с институциональной точки зрения это большая ошибка, позорная ошибка. В мире нет парламентских стран, где руководители силовых структур могут быть вне парламентского контроля», - отметил Эдмон Марукян.

В марте 2018 года, когда правящим большинством была Республиканская партия Армении (РПА), против принятых парламентом изменений в закон о структуре правительства проголосовала фракция «Елк», в том числе и Никол Пашинян и другие члены входящей в этот блок партии «Гражданский договор».

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян назвал этот проект «закреплением единоличной власти премьер-министра». «Вы берете четыре существенные структуры: Службу национальной безопасности, Полицию, Контрольную службу и Службу государственной охраны и выводите их из-под коллегиальной ответственности правительства, делая их органами, подчиненными только премьер-министру. Вероятность оказания влияния на Полицию, использования Службы национальной безопасности в собственных интересах невелика, когда решение об этом принимает коллегиальный орган. Допустим, это правительство, вероятность подчинения меньше, чем в случае одного человека. Там институционально написано: в подчинении премьер-министра. И гвоздь у вас в руке, и молоток, забивайте, но в один прекрасный день либо гвоздь сломается, либо молоток. Тогда не знаю, что будет», - сказал тогда Мирзоян.

В офисе первого вице-премьера не комментируют, почему в представленном правительством новом проекте не нашли места представленные в свое время РПА предложения фракции «Елк» по части подчиненности силовых структур, лишь утверждают, что еще есть время и они готовы обсудить предложения оппозиции.

Марукян отметил, что если в окончательном варианте проекта закона о структуре правительства сохранится «суперпремьерская» система, то самая маленькая по величине фракция нового парламента, «Лусавор Айастан», проголосует против этого проекта.

Имеющая правящее большинство фракция блока «Мой шаг» и вторая по величине фракция партии «Процветающая Армения» отказываются комментировать этот проект, мотивируя тем, что ожидают официального комментария правительства.

Комментария правительства ждет и партия «Лусавор Айастан», поскольку для неё непонятны и другие изменения, в частности, сокращение числа министерств.

«Когда говорят «суперминистерство», имеют в виду, что много сфер отдаются под контроль и осуществление исполнительных полномочий. Но очевидно, что сегодняшние министры, чьи имена циркулируют, не могут должным образом управлять даже своими сферами, что уж говорить об увеличении числа этих сфер. В конечном счете, здесь есть вопрос человеческого фактора, вопрос кадров, и я не думаю, что существующие сегодня кадры могут взять на себя этот груз, при всем глубоком уважении ко всем», - подчеркнул Марукян.

Если другие четыре министерства (Министерство спорта и по делам молодежи, Министерство культуры, Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов и Министерством сельского хозяйства) будут реорганизованы, то, согласно проекту, Министерство диаспоры будет упразднено, против чего высказывается группа сотрудников ведомства министров, а также группа репатриантов, которые сегодня передали письмо, адресованное исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, в котором изложили свои опасения.