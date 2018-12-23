Несколько десятков активистов движения "Привет, велосипед!" устроили костюмированный велопробег по центральным улицам Новосибирска. Наряженные в новогодние костюмы велосипедисты приветствовали прохожих и раздавали конфеты детям. Энтузиасты рассказывали, что велосипед в Сибири актуален не только летом. Кроме того, этой акцией любители двухколесного транспорта пытались привлечь внимание к полному отсутствию в городе инфраструктуры для велосипедистов. Даже по обочине дороги, как это предписывают правила дорожного движения, двигаться невозможно из-за неубранного во многих местах снега. Поэтому активистам пришлось нарушить ПДД и двигаться по тротуарам.

Показать больше Show less