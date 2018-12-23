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В Новосибирске прошел велопробег Дедов Морозов

Несколько десятков активистов движения "Привет, велосипед!" устроили костюмированный велопробег по центральным улицам Новосибирска. Наряженные в новогодние костюмы велосипедисты приветствовали прохожих и раздавали конфеты детям. Энтузиасты рассказывали, что велосипед в Сибири актуален не только летом. Кроме того, этой акцией любители двухколесного транспорта пытались привлечь внимание к полному отсутствию в городе инфраструктуры для велосипедистов. Даже по обочине дороги, как это предписывают правила дорожного движения, двигаться невозможно из-за неубранного во многих местах снега. Поэтому активистам пришлось нарушить ПДД и двигаться по тротуарам.
Мороз и снег &mdash; не препятствие для передвижения на велосипеде, считают активисты. То, что крутя педали, можно замерзнуть или получить обморожение, не более, чем обывательский миф. Наоборот, главное, не одеваться слишком тепло. Велосипедисту зимой, за счет активной физической работы, гораздо теплее, пешеходу.
1 Мороз и снег — не препятствие для передвижения на велосипеде, считают активисты. То, что крутя педали, можно замерзнуть или получить обморожение, не более, чем обывательский миф. Наоборот, главное, не одеваться слишком тепло. Велосипедисту зимой, за счет активной физической работы, гораздо теплее, пешеходу.
Главное в зимнем катании &ndash; установить специальные шипованные покрышки. Стоят они дороже многих автомобильных зимних колес. Так что некоторые приверженцы активного образа жизни просто вкручивают в летнюю резину обрезанные шурупы. Говорят, получается не хуже фирменного изделия. Больше никакой особенной подготовки к зиме велосипед не требует.
2 Главное в зимнем катании – установить специальные шипованные покрышки. Стоят они дороже многих автомобильных зимних колес. Так что некоторые приверженцы активного образа жизни просто вкручивают в летнюю резину обрезанные шурупы. Говорят, получается не хуже фирменного изделия. Больше никакой особенной подготовки к зиме велосипед не требует.
Многие участники велопробега не только подготовили костюмы, но и украсили своего железного коня. Пока энтузиасты собирались на месте старта, прохожие с удовольствием фотографировались на фоне их велосипедов. Некоторые признавались, что впервые видят велосипедиста зимой.
3 Многие участники велопробега не только подготовили костюмы, но и украсили своего железного коня. Пока энтузиасты собирались на месте старта, прохожие с удовольствием фотографировались на фоне их велосипедов. Некоторые признавались, что впервые видят велосипедиста зимой.
Одна из целей акции &ndash; привлечь внимание муниципалитета к отсутствию в городе инфраструктуры для велосипедистов. Велодорожки в Новосибирске отсутствуют, а ехать по правой стороне проезжей части мешает снег, который коммунальщики сгребли с дороги и не убрали.
4 Одна из целей акции – привлечь внимание муниципалитета к отсутствию в городе инфраструктуры для велосипедистов. Велодорожки в Новосибирске отсутствуют, а ехать по правой стороне проезжей части мешает снег, который коммунальщики сгребли с дороги и не убрали.

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