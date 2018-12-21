Конституционный суд не получил заявлений об обжаловании результатов выборов

Ни одна политическая сила не обратилась в Конституционный суд с целью обжалования результатов внеочередных парламентских выборов 9 декабря, сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь Конституционного суда Марианна Акопян.

Сегодня был последний день для обращения в Конституционный суд, и в случае отсутствия заявлений об обжаловании результатов выборов, по словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тиграна Мукучяна, в соответствии с процедурой ЦИК проведет заседание и признает Национальное собрание сформированным.

«Партиям будут предоставлены определенные разумные сроки, чтобы в случае, если есть самоотводы, они представили самоотводы, а затем ЦИК в связи с возможными самоотводами составит протокол уже о предоставлении мандатов, и, естественно, также будет объявлен день первого заседания, а в дальнейшем будут предоставлены мандаты», - сказал Мукучян.

В минувшее воскресенье, 15 декабря, Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги внеочередных парламентских выборов и распределила депутатские мандаты.

В Национальном собрании 7-го созыва будет 132 депутата. Три партии, преодолевшие проходной порог, поделят между собой мандаты следующим образом: блок «Мой шаг» получает 88 мест, партия «Процветающая Армения» - 26 мандатов, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») - 18 мандатов.