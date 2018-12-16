Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов

Смотрите комментарии

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 9 декабря.

Как заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян, в выборах приняли участие 1 261 105 человек, или 48,63% избирателей, имеющих право голоса.

Республиканская партия Армении получила 59 тыс. 83 голоса или 4,70% голосов. За Социал-демократическую партию «Решение гражданина» проголосовало 8 514 человек или 0,68% избирателей. АРФ «Дашнакцутюн» получила 48 816 голосов или 3,88% голосов избирателей; блок «Мой шаг» получил 884 864 голоса или 70,42%; партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») получила 80 047 голосов или 6,37%; партия «Христианско-демократического возрождения» получила 6 458 голосов или 0,51%; партия «Национальный прогресс» получила 4121 голос или 0,33%; блок «Мы» получил 25 176 голосов или 2%; партия «Оринац еркир» получила 12 393 голоса или 0,99%; всеармянская партия «Сасна црер» получила 22 868 голосов или 1,82%; партия «Процветающая Армения» получила 103 801 голос или 8,26%.

ЦИК составил протокол об итогах голосования и подписал его. «Протокол подписан всеми членами комиссии… Ни у кого из членов комиссии нет особого мнения», - сказал Тигран Мукучян.

Таким образом, блок «Мой шаг», возглавляемый премьер-министром Николом Пашиняном, получает 88 мандатов, партия «Процветающая Армения» - 26, партия «Лусавор Айастан» - 18 мандатов.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG