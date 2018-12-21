В ОДКБ заявили, что в подписанном Лукашенко документе сроки утверждения нового генсека не определены

Сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генереального секретаря не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Сегодня ранее официальные источники Беларуси сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении своего кандидата - госсекретаря Совета безопасности страны Станислаа Зася, генсеком организации.

«Это решение должно быть подписано шестью главами государств. Генсек назначается консенсусом, шестью главами государств», - сообщил пресс-секретарь секретариата ОДКБ.

По словам Зайнетдинова, у секретариата ОДКБ пока нет информации, подписал ли еще кто-то из глав государств решение, кроме Лукашенко, равно как и «не определены сроки» для этого. «У меня информации по этому поводу нет никакой», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что кандидат Минска с целью согласования своего назначения уже посетил все страны-члены организации, за исключением Армении.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян накануне заявила, что визит Зася в Армению не планируется.

Зась сегодня заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации, настаивая, что генсеком должен остаться представитель этой страны.