По оценке экс-министра экономики, армяно-российское газовое соглашение не ратифицировано

По оценке бывшего министра экономики Арцвика Минасяна, подписанное в 2013 году между Арменией и Россией газовое соглашение, по которому «АрмРосгазпром» полностью перешёл в собственность российского «Газпрома», до сих пор не ратифицировано, поскольку процедуры ратификации были нарушены.

«Республика Армения газ не покупает. Республика Армения ратифицировала международный договор, который, по моей оценке, все ещё не ратифицирован, потому что процедуры были нарушены, - сегодня на брифинге с журналистами заявил Арцвик Минасян и продолжил: - Но по нему Армения газ не покупает, покупателем является дочернее предприятие «Газпрома». То есть, мы должны говорить не о цене на границе, а о цене для потребителей, промышленности, всех тех, кто закладывают в основу этот энергоноситель и получают результат».

На просьбу пояснить, о каких процедурных нарушениях идет речь, Минасян ответил кратко: «Я предлагаю вам взять стенограммы выступлений в ходе ратификации в тот день. Я остался при своем мнении».

Российский «Газпром» продает своей 100-процентной дочке, компании «Газпром Армения», газ по цене 150 долларов за 1000 кубометров на границе Армении. Тот же газ российский монополист продает жителям Армении уже почти вдвое дороже – по 285 долларов за 1000 кубометров.

Примечательно, что страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), получают газ по разным ценам. На состоявшемся 6 декабря в Санкт-Петербурге саммите ЕАЭС президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, заявил, что 1000 кубометров российского газа на границе Беларуси стоят 130 долларов, между тем в граничащей с Беларусью Смоленской области России тот же газ стоит 70 долларов. «Как конкурировать?» - спросил Лукашенко.

В настоящее время правительство Армении ведет переговоры с Россией о цене на газ.

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян 21 ноября заявил журналистам, что армянская сторона ведет переговоры с российской стороной о снижении цены на газ. Между тем, исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян вчера сообщил Радио Азатутюн, что по итогам переговоров станет ясно - цена на газ для Армении повысится или снизится.

По словам бывшего председателя Центрального банка Армении Баграта Асатряна, не секрет, что цену на газ Кремль использует в политических целях, стремясь оказать давление на ту или иную страну.

«Газ всегда был дубинкой для всех. Понятно, что и в случае с Арменией будет этот фактор. И наша первостепенная цель – сделать так, чтобы эта сфера - сфера ценообразования, стала прозрачной. Ясно, что в разных местах должна быть разная цена на газ, но она должна быть видимой, прозрачной, чтобы мы не оказывались перед такими сюрпризами, когда бы в один день били себя в грудь и говорили, что снизили цену на газ, что мы газ получаем по очень низкой цене, а в другой день сказали бы наоборот», - прокомментировал Асатрян.