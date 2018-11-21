С российской стороной мы ведем переговоры не только вокруг цены на газ, но и вокруг снятия ограничений – Гарегин Баграмян

По словам исполняющего обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегина Баграмяна, армяно-российское газовое соглашение, подписанное в декабре 2013 года, в последние несколько лет ограничивало Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении в вопросе снижения тарифа на газ.

Баграмян, который до назначения на должность министра почти 15 лет работал в КРОУ, пояснил, что с российской стороной в настоящее время они ведут переговоры не только вокруг цены на газ, но и вокруг снятия этих ограничений.

«Сегодня тарифы системы газоснабжения формируются в основном межправительственными соглашениями, утвержденными в конце 2013-го и в начале 2014 годов, которые были ратифицированы Национальным собранием, и в этих соглашениях есть определенные положения, которые просто ограничивают функцию Комиссии по регулированию общественных услуг. То есть, если вы ознакомитесь с этими соглашениями, а это публичные документы, которые, кстати, имеют силу закона, то есть не могут не приниматься комиссией, например, когда было снижение цены со 189 до 165 долларов, эти суммы, все эти доходы остались в газоснабжающей компании», - на сегодняшней пресс-конференции сказал Гарегин Баграмян.

Когда цена российского газа на границе с Арменией снизилась со 189 до 165 долларов за 1000 кубометров, тогда, к примеру, комиссия не смогла снизить цену для армянских потребителей, потому что разница осталась у «Газпрома».

«При снижении цены со 189 до 165 долларов не удалось снизить тариф, потому что прямо было указано, а при снижении со 165 до 150 долларов тариф был снижен… Справедливости ради нужно сказать, что с 1 января 2017 года «Газпром» инициировал снижение цены еще на 15 долларов», - отметил и. о. министра.

В настоящее время российский газ на границе Армении стоит 150 долларов за 1000 кубометров.

«Если бы мы считали, что с ценой все нормально, естественно, сегодня переговоры не велись бы. То есть, если мы ведем переговоры, это означает, что ведем переговоры о снижении цены. Но чтобы не навредить переговорному процессу, я сейчас воздержусь от озвучивания конкретных цифр», – пояснил Баграмян.

Гарегин Баграмян сделал еще одно примечательное заявление: после проходящей в настоящее время модернизации Армянской атомной электростанции, в результате которой срок эксплуатации АЭС будет продлен на 10 лет, возможно продлить жизнь АЭС еще на 10 лет, то есть до 2037 года.

«Что касается действующей атомной электростанции, то после продления срока эксплуатации на 10 лет... должен сказать, что атомные электростанции, подобные нашей АЭС, на которых установлены энергоблоки типа «VVR 440», уже имеют практику эксплуатации до 60 лет. То есть, когда истечет 10-летний срок службы нашей АЭС, естественно, должно быть проведено тщательное исследование реактора, и, если выяснится, что срок службы реактора еще не исчерпан, мы получим все необходимые разрешения, то есть приоритет будет отдаваться безопасности», - отметил и. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.