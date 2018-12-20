Араик Арутюнян: Я счел странным то, что в связи с апрельскими событиями никто не был наказан

Исполняющий обязанности министра образования и науки Араик Арутюнян сегодня в беседе с журналистами после заседания правительства пояснил, что он счел странным в связи с новоназначенным советником премьер-министра Аршаком Карапетяном.

Несколько дней назад назначение генерал-майора Аршака Карапетяна на должность советника Никола Пашиняна вызвало бурную реакцию среди общественности.

Причина в том, что в апреле 2016 года генерал-майор занимал должность начальника управления разведки Генштаба Вооруженных сил Армении и был освобожден от этой должности вскоре после апрельской войны, указом тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна от 26 апреля.

Уволенного после апрельской войны главу управления разведки в феврале 2018 года назначили военным атташе при посольстве Армении в Российской Федерации, и это решение бывших властей Араик Арутюнян в первые дни революции, во время одного из прямых эфиров, счел странным.

Сегодня журналисты поинтересовались у Арутюняна, не считает ли он и нынешнее назначение Аршака Карапетяна странным, на что и. о. министра образования и науки ответил: «Посмотрите видео полностью. Я счел странным не это. Я счел странным то, что в связи с апрельскими событиями никто не был наказан. Я представил это как интересную информацию».

На вопрос Радио Азатутюн, не видит ли он противоречия между своим заявлением и назначением Аршака Карапетяна советником премьер-министра, Арутюнян ответил, что премьер-министр уже прокомментировал этот вопрос.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вчера заявил, что прочел десятки и даже сотни страниц секретных материалов о четырехдневной войне и не нашел в этих материалах ничего, что бы свидетельствовало об отсутствии или недостатке разведданных.