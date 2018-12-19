«Я прочел секретные материалы о четырехдневной войне и не нашел в них отсутствия разведданных» - Пашинян

«Те, кто говорят, что Аршак Карапетян несет ответственность за четырехдневную войну, тем самым говорят, что никто выше него не несет ответственности за это», - сегодня в Дилажане перед открытием программы «Неруж» («Потенциал») на брифинге с журналистами сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Те, кто упоминают о том, что Аршака Карапетяна Серж Саргсян уволил в результате этих событий, говорят, что Саргсян – справедливый судья и принял справедливое решение. Я прочел десятки, если не сотни страниц секретных материалов о четырехдневной войне, и в этих материалах ничего не нашел об отсутствии или недостатке разведданных», - также сказал Пашинян.

На вопрос, означает ли это, что Карапетян надлежащим образом выполнял свои обязанности во время апрельской войны, исполняющий обязанности премьер-министра ответил, что не может дать оценку, и повторил: «Ознакомившись с секретными материалами, на данный момент я не нашел данных о том, что у нас был недостаток разведданных».

На другой вопрос журналистов, была ли апрельская война договорной войной, как утверждали некоторые, Пашинян ответил, что все это время поступает устная и письменная информация, которая еще нуждается в проверке.

«Я знаю, что есть такая версия, она широко обсуждалась. Но в одном не сомневайтесь: все наши действия будут направлены на то, чтобы раскрыть важную для нас правду, даже если она на первый взгляд может оставлять противоположное впечатление», - сказал Пашинян.

Решением исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна от 18 декабря бывший начальник управления разведки Генштаба ВС Аршак Карапетян был назначен советником премьер-министра.

Сразу после апрельской войны 2016 года, 26 апреля, указом президента Армении Сержа Саргсяна Аршак Карапетян был освобожден от этой должности. Многие именно его считали ответственным за жертвы и территориальные потери.

Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал, что у Пашиняна были достаточные основания для назначения Аршака Карапетяна на эту должность.