Давид Тоноян: Была информация о возможных действиях спецподразделений Азербайджана

«Была информация о возможных действиях спецподразделений Азербайджана», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил исполняющий обязанности министра обороны Давид Тоноян, говоря о работе управления разведки Генштаба Вооруженных сил во время апрельской войны 2016 года.

Этот вопрос стал предметом обсуждения после имевшего место на днях назначения бывшего начальника управления разведки Генштаба ВС Аршака Карапетяна советником премьер-министра.

Генерал-майор занимал должность начальника управления разведки в апреле 2016 года и был отстранен от должности вскоре после апрельской войны, указом тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна от 26 апреля 2016 года. В те дни многие считали Карапетяна также ответственным за людские и территориальные потери армянской стороны.

Решение Пашиняна о назначении Карапетяна своим советником также подверглось критике.

«Как вы знаете, апрельские боевые действия начались азербайджанскими спецподразделениями, а спецподразделения проводят свои действия в условиях секретности. Даже в этих условиях была информация о возможных действиях», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Давид Тоноян.

На вопрос, почему в таком случае был отстранен от должности начальник управления разведки, министр ответил: «Я не могу комментировать действия Верховного главнокомандующего, но в тот же период времени данный офицер был назначен военным атташе в России».

Свое решение о назначении своим советником бывшего начальника управления разведки Генштаба ВС вчера прокомментировал и сам исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, отметив, что прочитал десятки, если не сотни страниц секретных материалов о четырехдневной войне и не нашел в них ничего, что бы свидетельствовало об отсутствии разведданных.

Пашинян также сказал, что относительно апрельской войны есть сведения, которые нуждаются в проверке.

Мы поинтересовались у исполняющего обязанности министра обороны Давида Тонояна, который в дни апрельской войны занимал должность заместителя министра обороны, были ли удостоены внимания сведения, полученные из управления разведки, и были ли предприняты шаги в нужном направлении, на что Тоноян ответил: «Между силами противника и армянскими подразделениями очень небольшое пространство. Мы регулярно следим за разного рода перемещениями вооруженных сил Азербайджана. В тот период это также было зарегистрировано. Но это не всегда означает, что будет нападение».

Никол Пашинян вчера подчеркнул, что вопросы, связанные с апрельской войной, еще раз показывают, что у общественности есть много вопросов касательно этой войны, а это значит, что нужно спокойно найти ответы на эти вопросы.

«Те, кто говорят, что Аршак Карапетян несет ответственность за четырехдневную войну, тем самым говорят, что никто выше него не несет ответственности за это. Те, кто упоминают о том, что Аршака Карапетяна Серж Саргсян уволил в результате тех событий, говорят, что Саргсян – справедливый судья и принял справедливое решение. Я прочел десятки, если не сотни страниц секретных материалов о четырехдневной войне, и не нашел в этих материалах ничего, что бы свидетельствовало об отсутствии или недостатке разведданных», - сказал и. о. премьер-министра.