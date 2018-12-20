Ереван не ведет переговоры о размещении на территории Армении военнослужащих третьих стран – пресс-секретарь МИД Армении

Ереван не ведет переговоры о размещении на территории Армении военнослужащих третьих стран. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Что касается биологических лабораторий, то должна вновь подтвердить, что эти лаборатории принадлежат Армении, контролируются нами, там работают исключительно армянские эксперты, и они [лаборатории] носили, носят и будут носить исключительно гражданский характер», - сказала Нагдалян.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Ереван завершают процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военнослужащих на территории Армении.

Позже из стенограммы интервью Лаврова, опубликованной на сайте МИД России, стало ясно, что речь идет о неприсутствии иностранных военнослужащих в биологических лабораториях, открытых в Армении при содействии США.

«То, что для некоторых является бизнесом, для нашего народа - орудие смерти»

Обращаясь к вопросу продажи оружия, Нагдалян отметила, что то, что для некоторых является бизнесом, для нашего народа - орудие смерти.

«Гонка вооружений в регионе всегда находится в центре нашей повестки дня. Этот вопрос недавно поднял исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на министерской конференции ОБСЕ, отметив, что меры по снижению угроз должны иметь приоритетное значение и в политике стран-участниц ОБСЕ. Министр отметил, что продажа и поставки вооружения напрямую способствуют его применению и росту угроз его применения, и государства-члены должны пересмотреть свой образ действий в этом отношении, - сказала Нагдалян и добавила: - МИД всегда держит в своей повестке дня вопрос предотвращения гонки вооружений в регионе, поскольку гонка вооружений напрямую ведет к росту нестабильности».