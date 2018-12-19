В карабахском вопросе «ничего нового нет» - Пашинян

«На встрече с сопредседателями в Милане министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласовали какое-то сообщение, и было сказано, что долгое время не удавалось согласовать, а теперь было согласовано. За последние 25 лет было множество таких заявлений», - сегодня в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

На вопрос, есть ли новости в карабахском вопросе, Пашинян ответил: «Нет, ничего нового нет».

Договоренности, достигнутые в ходе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, были опубликованы МИД Армении, заявила сегодня пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос, о каком взаимопонимании идет речь в заявлении министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говоря о своей встрече с Зограбом Мнацаканяном в Милане, накануне заявил, что Армения и Азербайджан впервые смогли достичь определенного взаимопонимания в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

В ответ на это заявление главы МИД Азербайджана пресс-секретарь МИД Армении также подчеркнула, что в сообщении, последовавшем за [миланской] встречей, указано, что Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров «договорились продолжить встречи в ближайшем будущем, сохраняя сложившуюся динамику».