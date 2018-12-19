У Никола Пашиняна были достаточные основания для назначения Аршака Карапетяна советником – Агаджанян

Решением исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 18 декабря, бывший начальник управления разведки Генштаба ВС Аршак Карапетян назначен советником премьер-министра.

По словам руководителя аппарата премьер-министра Эдуарда Агаджаняна, у Пашиняна были достаточные основания для назначения Аршака Карапетяна на эту должность.

На просьбу Радио Азатутюн пояснить, в каких конкретно сферах Аршак Карапетян будет советником и какими вопросами будет заниматься, Агаджанян ответил: «Согласно решению премьер-министра, он будет советником по линии безопасности».

Сразу после апрельской войны 2016 года, 26 апреля, указом президента Армении Сержа Саргсяна Аршак Карапетян был освобожден от должности. Многие именно его считали ответственным за жертвы и территориальные потери, учитывая, что Карапетян в те дни занимал должность начальника управления разведки Генштаба ВС.

На вопрос, не будет ли поставлена под сомнение ценность его советов с учетом всего этого, глава аппарата премьер-министра ответил: «Я думаю, что это субъективные мнения, и я уверен, что при принятии подобного решения у премьер-министра были достоточные основания».

На замечание о том, что это назначение, похоже, было воспринято не столь однозначно, и вопрос, как он оценивает звучащую критику, Агаджанян ответил: «Я считаю, что вообще в последнее время все назначения зачастую неоднозначно воспринимаются различными слоями общества, что является естественным процессом. Я считаю, что ответы на все вопросы, в первую очередь, даст время. Кадров, приемлемых для всех без исключения, наверное, не бывает, думаю, что что на эти процессы следует смотреть в таком контексте».

На вопрос, значит ли это, что Аршак Карапетян вряд ли бы сегодня был назначен на должность советника премьер-министра, если бы нес определенную ответствуенность за имевшиеся у армянской стороны в ходе четырехдневной войны людские и территориальные потери, Эдуард Агаджанян ответил: «Учитывая, что я уже сказал, что у премьер-министра были достаточные основания для принятия подобного решения, следоветельно, указанный Вами сценарий, думаю, исключен».