Директором медцентра «Сурб Григор Лусаворич» назначен Арман Овакимян

У медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» есть новый директор. Вчера приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Арсена Торосяна руководителем этого медцентра был назначен Арман Овакимян.

На вопрос, почему выбор пал именно на Овакимяна, Торосян ответил: «Я считаю, что он смог ввести позитивные изменения в медицинском центре и продолжит делать это уже будучи не временно исполняющим обязанности директора, а постоянным директором».

Арман Овакимян последние четыре месяца был временно исполняющим обязанности директора больницы. Он временно занял эту должность после отставки бывшего директора Ара Минасяна. Затем, как того требует закон, на замещение этой вакантной должности руководителя медучреждения был объявлен конкурс, победителями были признаны три кандидата, в том числе Овакимян. И уже среди них в трехдневный срок министр сделал свой выбор.

Появились также критики данного назначения. Пресса пишет, что Торосян и Овакимян – друзья, и министр вновь устраивает на работу своих близких.

На это и. о. министра здравоохранения возразил: «Я познакомился с Арманом Овакимяном через два месяца после своего назначения».

Помимо Армана Овакимяна, победителями в конкурсе, состоявшемся 11 декабря, также были признаны и. о. замминистра здравоохранения Сергей Хачатрян и бывший работник системы Ашот Антонян.

И. о. замминистра Сергей Хачатрян в телефонной беседе с Радио Азатутюн отметил, что не может сказать, почему и. о. министра не выбрал на эту должность его, но конкурс, по его словам, был честным и его отношения с Торосяном от этого не изменятся.

В медцентре «Сурб Григор Лусаворич» 20 отделений и более 1600 человек персонала. Новоназначенный руководитель Арман Овакимян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что в данный момент медучреждение испытывает финансовые проблемы, но пообещал поставить медцентр на ноги. Овакимян считает, что первостепенным и самым сложным будет восстановление доброго имени медучреждения. Новый директор собирается сделать акцент на повышении качества медобслуживания.

Отметим, что бывший директор медцентра Ара Минасян, после 27 лет работы на этой должности, летом этого года был уволен. Минасяну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и фальсификации документов в сговоре с группой лиц. Следственный орган заявил, что сват третьего президента Армении Сержа Саргсяна нанес государству ущерб в размере около 427 млн драмов.