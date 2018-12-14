В этом году Всеармянский фонд «Айастан» собрал больше средств, чем в прошлом году - Аршамян

В этом году Всеармянский фонд «Айастан» собрал больше средств, чем в прошлом году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

«Если помните, речь шла об 11 млн 109 тыс. 631 долларе США, то есть, это включало в себя сумму, собранную и в США, и в Торонто, и вообще речь шла о сборе средств в этот день, и скажу, что, по сегодняшним данным, по свежим данным, мы имеем как минимум 14 млн 115 тыс. 940 долларов, - сказал Аршамян и продолжил: - То есть, после телемарафона эта сумма довольно-таки выросла, в отличие от прошлого года, когда было обещано примерно 12 млн долларов, а на самом деле в фонд поступило 7 млн долларов».

Из слов Аршамяна стало известно, что после проведенного в ноябре телемарафона общая сумма, собранная фондом, выросла, потому что проживающий в России армянский бизнесмен Самвел Карапетян пожертвовал 2 млн 800 тыс. долларов. «В основном эти средства будут направлены в Карабах, из них порядка 900 тыс. долларов, до 1 млн долларов, пойдут семьям, имеющим четырех детей, думаю, каждой семье будет выплачено примерно по 4 тыс. долларов за четвертого ребенка, также там строится молодежный центр, и фонд продолжит строительство этого центра на оставшиеся средства», - сказал директор фонда.

После «Телемарафона-2018» СМИ писали, что в этом году фонду, фактически, отказались пожертвовать средства проживающие в России богатые армяне-бизнесмены.

По словам директора Всеармянского фонда «Айастан», 14 млн 115 тыс. долларов – эти не окончательная сумма, ожидается, что общая сумма еще вырастет.

«Также в это не входит сумма, собранная в Аргентине, потому что тамошний офис Всеармянского фонда совместно с ЮНИСЕФ провел сбор средств два дня назад, и в результате этого сбора средств было собрано около 245 тыс. долларов, однако какой размер этой суммы будет принадлежать фонду и какой размер этой суммы придет по каналам фонда, об этом пока там ведутся переговоры, но все равно вся собранная сумма пойдет на реализацию программ фонда, посвященных 30-й годовщине землетрясения, в Гюмри и Спитаке», - отметил Аршамян.

Совет попечителей Всеармянского фонда «Айастан» в сентябре этого года утвердил кандидатуру Айкака Аршамяна на должности исполнительного директора фонда сроком на три года.

Предыдущий директор фонда Ара Варданян был задержан 3 июля по обвинению в растрате. Согласно Службе национальной безопасности (СНБ), только за последнюю неделю, предшествующую задержанию, Варданян с банковской карты фонда перечислил онлайн-казино 14 млн драмов, а в период с 2016-го по 2018 гг. эта сумма составила около 130 млн драмов.

Ара Варданян был освобожден под залог. Спустя неделю после задержания он подал в отставку.

Сегодня в СНБ Радио Азатутюн сообщили, что по этому делу предварительное следствие продолжается.

«К сожалению, по отношению к фонду было глубокое разочарование, но мы попытались, насколько это возможно, как со здешней командой, так и с тамошними нашими партнерами – в Торонто и Лос-Анджелесе, насколько это возможно, восстановить это доверие», - сегодня сказал Айкак Аршамян.

Он также сообщил, что Счетная палата в настоящее время проверяет деятельность Фонда за предыдущие десять лет, чего раньше никогда не случалось.

«Я не собираюсь оценивать предыдущую работу фонда, потому что на данный момент идет расследование, Счетная палата все еще продолжает свою деятельность в фонде, и по части фонда в основном она ее завершила, просто сейчас идут расследования, связанные с подрядчиками, партнерами фонда. И я надеюсь, что в конце января будет видна общая картина, Счетная палата опубликует свой отчет, и вы все узнаете об этом», - сказал исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан».