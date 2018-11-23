Очередной телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» собрал более 11 млн. долларов

В ходе очередного телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» было собрано и обещано 11 109 633 доллара.

Телемарафон, стартовавший накануне в 22:00 по ереванскому времени и проводившийся под лозунгом «Давайте созидать вместе»», продлился 12 часов и транслировался в прямом эфире армянских телеканалов, в том числе, Общественного телевидения Армении.

На средства, собранные по итогам Телемарафона-2018, будут продолжены реализуемые в Нагорном Карабахе две программы, которые начались на средства прошлогоднего телемарафона «Плодородный Арцах».

Первая из этих программ – бурение глубинных скважин и создание капельной системы орошения с целью реабилитации сельскохозяйственной сферы Карабаха. Второе направление телемарафона – применение солнечной энергии в Карабахе.

Помимо реализуемых в Нагорном Карабахе проектов, часть средств «Телемарафона-2018» будет направлена на общинные инфраструктуры Армении, что стимулирует создание рабочих мест, говорится в сообщении фонда «Айастан».