У пресс-секретаря Армии обороны НК нет официальной информации об отставках

В Нагорном Карабахе не подтверждают, но и не опровергают слухи об отставках руководителей ряда силовых структур.

Пресса пишет об увольнении командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна и о том, что вместо него на эту должность будет назначен Карен Абрамян – начальник Генштаба армии, а Мнацаканян станет начальником Генштаба Вооруженных сил Армении.

СМИ в Армении также пишу о том, что будут также уволены секретарь Совета национальной безопасности НК Виталий Баласанян и советник президента НК Бако Саакяна Аршавир Карамян.

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн не подтвердил и не опроверг эту информацию, призвав подождать.

«Чтобы вообще избежать подобных спекуляций и так далее, необходимо следить за официальными сообщениями. Если такие изменения происходят, то немедленно главный отдел информации администрации президента распространяет такую информацию. Нужно следить за информацией. Если бывает информация, она сразу распространяется, и все средства массовой информации немедленно знакомятся с этой информацией. Если нет, то не надо напрасно спекулировать и искусственно создавать напряжение», - заявил Давид Бабаян.

Слухи не подтвердил и не опроверг также пресс-секретарь Армении обороны Карабаха Сенор Асратян.

«У меня нет какой-либо официальной информации об этом. Если будет информация, она будет распространена», - сказал он.

Отметим, что Левон Мнацаканян, Виталий Баласанян и Аршавир Карамян довольно жестко отреагировали на заявление кандидата в депутаты от блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна о том, что «революция важнее Арцахской [Карабахской – ред.] освободительной войны».

В ответ лидер блока «Мой шаг», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ответил довольно резко, призвав президента Карабаха Бако Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку.