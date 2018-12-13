В Карабахе не подтверждают, но и не опровергают информацию об отставках

Заместитель руководителя аппарата администрации президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил в беседе с Радио Азатутюн, что нет необходимости создавать дополнительную напряженность пока нет официальной информации об отставках.

Он так и не уточнил, ожидаются ли такие отставки или нет.

Корреспондент Радио Азатутюн попросила Бабаяна прокомментировать, в частности, информацию об отставках командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна, секретаря Совета безопасности Виталия Баласаняна и советника президента Карабаха Аршавира Гарамяна.

«Чтобы вообще избежать подобных спекуляций и так далее, необходимо следить за официальными сообщениями. Если такие изменения происходят, то немедленно главный отдел информации администрации президента распространяет такую информацию. Нужно следить за информацией. Если бывает информация, она сразу распространяется, и все средства массовой информации немедленно знакомятся с этой информацией. Если нет, то не надо напрасно спекулировать и искусственно создавать напряжение», - заявил Давид Бабаян.

Отметим, что Левон Мнацаканян, Виталий Баласанян и Аршавир Гарамян довольно жестко отреагировали на заявление кандидата в депутаты от блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна о том, что «революция важнее Арцахской [Карабахской – ред.] освободительной войны».

В ответ лидер блока «Мой шаг», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ответил довольно резко, призвав президента Карабаха Бако Саакяна призвать представителей его правительства к порядку.