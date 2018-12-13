Плата за обучение для студентов-участников апрельской войны будет частично возмещена

Плата за обучение для студентов, принявших участие в апрельской четырехдневной войне в 2016 году, будет частично возмещена. Соответствующий проект внесло на рассмотрение правительства Министерство образования и науки.

«Следующим проектом предлагается в этом году 112 студентам, имеющим двух и более детей, возместить плату за обучение, а примерно 650 студентам, которые участвовали в апрельской четырехдневной войне, во время войны несли боевое дежурство, - предоставить 20-процентную скидку», - сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Араик Арутюнян.

Он отметил, что большинство вузов предоставляют 30-процентную скидку студентам, участвовавшим в апрельской четырехдневной войне, и они теперь добаваляют 20%, чтобы возмещенная часть их платы за обучение составила 50%.

