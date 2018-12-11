Первое заседание Национального собрания нового созыва состоится 7 января - Ваагн Овакимян

«Если какая-либо политическая сила не оспорит результаты выборов в Конституционном суде, первая сессия новоизбранного Национального собрания будет созвана 7 января следующего года. В противном случае день первого заседания будет перенесен», - в беседе с Радио Азатутюн такое мнение высказал член правления партии «Гражданский договор» Ваагн Овакимян.

Согласно закону «Регламент НС», в случае внеочередных выборов первая сессия созывается во второй понедельник после формирования вновь избранного парламента. Дату должен объявить председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК), однако Тигран Мукучян не спешит это делать. Именно это и стало причиной различных толкований. Есть также мнение, что в случае, если результаты выборов не будут оспорены в Конституционном суде, первое заседание Национального собрания будет проведено 24 декабря этого года.

По словам Ваагна Овакимяна, Национальное собрание считается сформированным, когда ЦИК выдает мандаты. 16 декабря комиссия объявит окончательные результаты выборов, а 21 декабря – последний день для обращения в Конституционный суд. В случае как оспаривания, так и неоспаривания результатов выборов, по словам Овакимяна, также дается срок для самоотвода, а мандаты ЦИК выдаст только после этого.

«В случае, если результаты не будут оспорены, если Центральная избирательная комиссия на последней неделе составит протокол о предоставлении мандатов, первое заседание будет назначено на 7 января. Если результаты будут оспорены, то есть Конституционный суд в 15-дневный срок будет обязан вынести решение, то предоставление мандатов должно будет состояться после вынесения этого решения. В соответствии с этим, первое заседание может быть перенесено на 14-е или 21 января, в зависимости от того, когда Конституционный суд примет свое решение», - отметил Овакимян.

Никто из участников выборов в НС пока не заявляет о намерении обжаловать результаты выборов в Конституционном суде.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) в распространенном вчера заявлении квалифицировала внеочередные выборы 9 декабря как демократические по своей форме, но не по содержанию. Возможно ли, что РПА обратится в Конституционный суд? Руководитель предвыборного штаба РПА Давид Арутюнян отказался комментировать этот вопрос.

На первом заседании Национального собрания в этом году либо в начале следующего года с приветственным словом могут выступить президент республики и Католикос всех армян, а затем состоится церемония приведения к присяге новоизбранных депутатов.

Заместитель руководителя аппарата НС Арсен Бабаян считает, что на первом заседании парламента также будет избран спекер парламента. «Обычно процесс избрания председателя Национального собрания, вице-спикеров, формирования комиссий происходи на первом же заседании, в тот же день, но также может продлиться несколько дней. В любом случае, заседания Национального собрания продолжаются в ежедневном режиме, пока не будет исчерпана повестка заседаний», - подчеркнул Арсен Бабаян.

Кстати, после формирования Национального собрания 7-го созыва премьер-министр избран не будет. Согласно Конституции, президент республики сразу после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

Кандидатом в премьер-министры блока «Мой шаг», который, по предварительным данным ЦИК, имеет в парламенте стабильное большинство, является Никол Пашинян.

«В этом случае выборы премьер-министра в Национальном собрании не состоятся. Выборы премьер-министра происходят, когда они являются внеочередными, то есть премьер-министр подал в отставку или существуют другие обстоятельства, связанные с невозможностью пребывания на посту премьер-министра. Отдельной процедуры как таковой нет, из правового анализа или Конституции вытекает, что большинство должно в письменном виде представить президенту республики своего кандидата, а президент республики должен немедленно сделать назначение», - отметил Арсен Бабаян.