Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с победой возглавляемого им блока на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 9 декабря.

«Уважаемый г-н премьер-министр, горячо поздравляю Вас с победой на выборах. Германия с большим интересом следила за мирной сменой власти, произошедшей в этом году в Армении. Мы желаем и впредь оказывать Армении помощь в проведении реформ и подтвердить достигнутые в ходе моего визита в Ереван договоренности об углублении нашего сотрудничества. В контексте вышесказанного рада буду увидеться с Вами в ближайшем будущем», - согласно «Арменпресс», в частности, говорится в послании.