По предварительным данным со всех участков, в Национальное собрание прошли три политические силы

По предварительным данным голосования со всех избирательных участков, проходной порог на выборах в Национальное собрание преодолели блок «Мой шаг», партия «Процветающая Армения» и партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»). Об этом сегодня сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян.

«По предварительным результатам, блок «Мой шаг», партия «Процветающая Армения» и партия «Лусавор Айастан» преодолели барьеры в 5 процентов для партий и 7 процентов для блоков», - сказал Мукучян.

Председатель ЦИК отметил, что комиссия работала в полном объеме и прозрачно.

«Могу с уверенностью сказать, что никакого нарушения в плане сроков не было, все функции были выполнены в срок», - заявил Тигран Мукучян.

«Я убежден, что выборы, которые состоялись 9 декабря, были свободными, честными и прозрачными», - заключил глава ЦИК.

По предварительным данным, полученным со всех избирательных участков, за возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном блок «Мой шаг» проголосовало 70,43% избирателей.

На втором и третьем местах партия «Процветающая Армения» (8,27%) и партия «Лусавор Айастан» (6,37%).

Бывшая правящая Республиканская партия Армении набрала 4,70% голосов.