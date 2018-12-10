«Лусавор Айастан» - это цивилизационная, ценностная оппозиция сформированному политическому большинству – Марукян

Выборами 9 декабря революция завершается, и страна вступает в фазу системных, институциональных реформ, заявил на сегодняшней пресс-конференции глава партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян.

«Исторические выборы, которые прошли в Армении, являются логическим продолжением революции в нашей стране, основным процессом капитализации ее ценностей. Партия «Лусавор Айастан» ценит факт организации законных выборов и выражает благодарность гражданам, которые проголосовали за нашу партию, а таких около 80 тысяч человек. Мы считаем это общественной оценкой нашей трехлетней активной деятельности, доказательством того, что у армянского общества есть безусловное требование построить действительно либеральную, европейскую модель государства. В то же время, выборами 9 декабря завершается революция, и страна вступает в фазу системных, институциональных реформ, где у парламента есть необходимость в сдерживающей и уравновешивающей силе с концептуальными подходами», - говорится в заявлении партии, которое озвучил Эдмон Марукян.

Он отметил, что партия «Лусавор Айастан» - это цивилизационная, ценностная оппозиция сформированному политическому большинству.

«В то же время, мы обеспокоены тем, что даже после революции крупный бизнес и политика продолжают оставаться результатом хронической политической болезни, борьба с которой будет одним из главных приоритетов нашей силы», - заявил лидер партии «Лусавор Айастан».

Марукян отметил, что они остаются верными ценностям и принципам, принятым партией, которые направлены на проведение системных реформ и более широкую общественную консолидацию вокруг этих ценностей.

«Как единственная оппозиционная сила в парламенте, сформированном в результате исторических выборов в Армении, мы всегда открыты для сотрудничества с руководствующимися ценностными категориями политическими силами и лицами вне парламента, естественно, в рамках нашей идеологии и программных принципов», - заявил Эдмон Марукян.