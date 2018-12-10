«Новоизбранный парламент и правительство будут работать с большой ответственностью» - президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян направил послание в связи с состоявшимися 9 декабря внеочередными выборами в Национальное собрание Армении.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в послании президента, в частности, сказано:

«Дорогие соотечественники, прошедшие 9 декабря в нашей стране внеочередные парламентские выборы – это состоявшийся факт, в результате которого будут сформированы законодательная и исполнительная ветви власти.

Поздравляю блок «Мой шаг», партии «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), которые, преодолев установленный законом порог, вошли в Национальное собрание Армении. В то же время, хочу поблагодарить все политические силы, принявшие участие в выборах, а также всех граждан Армении, которые выразили свое отношение к будущему страны.

Эти выборы, как общегосударственный политический процесс, первые после больших перемен, произошедших в нашей стране весной. Новоизбранный парламент и правительство будут работать с большой ответственностью. Желаю им твердости воли и энергии на пути осуществления намеченных ими планов.

Родина становится сильнее, а ее история создается нашим ежедневным упорным трудом. Наша общая обязанность – приложить все силы на благо страны и народа, во имя сильных Армении и Арцаха, во имя всего армянства и всех граждан Армении.

Да хранит Бог наш народ и страну».