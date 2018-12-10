По предварительным данным, блок «Мой шаг» побеждает с большим отрывом, бывшая правящая Республиканская партия не проходит в парламент

По предварительным данным, полученным со всех избирательных участков, на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении 9 декабря с большим отрывом побеждает блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

Согласно опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) данным, бывшая правящая Республиканская партия Армении набирает меньше 5% голосов, тем самым не попадая в парламент следующего созыва.

Помимо блока «Мой шаг» также в парламент проходят партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и «Просвещенная Армения» (Лусавор Айастан) Эдмона Марукяна.

Согласно ЦИК, голоса распределились следующим образом:

Блок «Мой шаг» - 70,43%;

Партия «Процветающая Армения» - 8,27%;

Партия «Просвещенная Армения» (Лусавор Айастан) - 6,37%;

Республиканская партия Армении - 4,70%;

Партия АРФ «Дашнакцутюн» - 3,89%;

Блок «Мы» - 2,00%;

Всеармянская партия «Сасна црер» - 1,82%;

Партия «Оринац еркир» - 0,99%;

Социал-демократическая партия «Решение гражданина» - 0,68%;

Партия «Христианско-демократическое возрождение» - 0,51%;

Партия «Национальный прогресс» - 0,33%.