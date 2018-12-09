Завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении завершилось, в 20:00 закрылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Голосование началось в 08:00. Скоро начнется подсчет голосов.

По состоянию на 17:00 часов, явка составила 39,54% (из 2 592 479 избирателей в голосовании приняли участие 1 025 002).

На 101 мандат депутата Национального собрания претендуют 11 политических сил: 9 партий и 2 блока, а именно (в порядке их номеров в избирательном бюллетене): Республиканская партия Армении, Социал-демократическая партия «Решение гражданина», партия АРФ «Дашнакцутюн», блок «Мой шаг», партия «Просвещенная Армения», партия «Христианско-демократическое возрождение», партия «Национальный прогресс», блок «Мы», партия «Оринац еркир», всеармянская партия «Сасна црер» и партия «Процветающая Армения».

Избирательные списки 11 политических сил возглавляют, соответственно, Виген Саргсян, Сурен Саакян, Армен Рустамян, Никол Пашинян, Эдмон Марукян, Левон Ширинян, Лусина Ароян, Арам Саргсян, Артур Багдасарян, Варужан Аветисян и Гагик Царукян.

Партии и блоки также выдвинули на всех 13 избирательных участках рейтинговых кандидатов.

Для того, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный, а блокам – 7-процентный барьер.

За ходом голосования следили как местные, так и международные наблюдатели, в том числе миссия из 250 краткосрочных наблюдателей, в состав которой включены представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы, а также члены Европейского парламента. В Армении также находится группа наблюдателей из стран СНГ.