Серж Саргсян не стал отвечать на вопросы Радио Азатутюн (ВИДЕО)

Бывший премьер-министр и президент Армении, лидер бывшей правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян не стал отвечать на вопросы корреспондента Радио Азатутюн во время посещения одного из избирательных участков в Дзорахпюре, где он проголосовал на внеочередных парламентских выборах.
Это было первое появление Сержа Саргсяна на публике после его отставки с поста премьер-министра 23 апреля.
«Я вам не буду давать интервью», - обращаясь к корреспонденту Радио Азатутюн, заявил Серж Саргсян, который вместе с супругой Ритой Саргсян в окружении охраны прибыл на избирательный участок.
Серж Саргсян и его супруга проголосовали и быстро удалились, игнорируя неоднократные просьбы корреспондента Радио Азатутюн прокомментировать ряд внутриполитических вопросов, в том числе арест второго президента Армении Роберта Кочаряна.
Примечательно, что техническое устройство для распознавания отпечатков пальцев не смогло распознать ни один из 10 пальцев бывшего главы государства.
Ваше мнение
Показать комментарии