Серж Саргсян не стал отвечать на вопросы Радио Азатутюн (ВИДЕО)

Бывший премьер-министр и президент Армении, лидер бывшей правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян не стал отвечать на вопросы корреспондента Радио Азатутюн во время посещения одного из избирательных участков в Дзорахпюре, где он проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Это было первое появление Сержа Саргсяна на публике после его отставки с поста премьер-министра 23 апреля.

«Я вам не буду давать интервью», - обращаясь к корреспонденту Радио Азатутюн, заявил Серж Саргсян, который вместе с супругой Ритой Саргсян в окружении охраны прибыл на избирательный участок.

Серж Саргсян и его супруга проголосовали и быстро удалились, игнорируя неоднократные просьбы корреспондента Радио Азатутюн прокомментировать ряд внутриполитических вопросов, в том числе арест второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Примечательно, что техническое устройство для распознавания отпечатков пальцев не смогло распознать ни один из 10 пальцев бывшего главы государства.