«Если мы хотим чего-то хорошего, мы должны быть едины» - Гагик Царукян

Сегодня самые успешные политики в мире являются крупными владельцами [бизнеса], заявил лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян на брифинге после голосования на избирательном участке 29/29 в Ариндже.

«[Крупные владельцы бизнеса] не нуждаются ни в должности, ни в деньгах, если они любят свою родину, свой народ, хотят делать добро», - сказал Царукян, который сам является владельцем крупного бизнеса в Армении.

Царукян отметил, что вместо того, чтобы «поливать друг друга грязью, нужно действовать сообща для улучшения благосостояния народа и развития страны».

«Если мы хотим чего-то хорошего, мы должны быть едины всей нацией», - заявил Гагик Царукян.

На просьбу прокомментировать арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, лидер партии «Процветающая Армения» ответил так: «Этот вопрос находится в правовом поле».

Как подчеркнул Царукян, «все равны перед законом».

«Если он [Кочарян] невиновен, то его оправдают, если виновен – накажут. Говорят, справедливость болеет, но не умирает. Если виновен – накажут, невиновен – оправдают».