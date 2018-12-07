Спустя 30 лет после землетрясения понятие зоны бедствия еще не устранено – Пашинян

Спустя 30 лет после землетрясения понятие зоны бедствия еще не устранено, сегодня в Гюмри у памятника жертвам катастрофического землетрясения 1988 года во время официального мероприятия, посвященного 30-летию этого трагического события, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Конечно, говоря о зоне бедствия, мы, прежде всего, до сих пор понимаем жилищные проблемы людей, строительство и открытие школ и детских садов. Тем не менее, следует отметить, что в результате землетрясения был разрушен огромный экономический сегмент, имеющий очень важное значение для промышленности Армении, и когда мы говорим о восстановлении зоны бедствия, мы должны понимать не только удовлетворение потребностей населения в жилье, не только восстановление школ и детских садов, восстановление других объектов экономического значения, но и восстановление всей экономической мощи, всего экономического потенциала, существующего в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке, Ахуряне и вообще на всей территории зоны бедствия», - сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что хотя вскоре после землетрясения началась работа по восстановлению зоны бедствия, но не всегда параллельно зданиям восстанавливается надежда, уверенность и оптимизм.

«Самым большим ущербом, причиненным бедствием, было разрушение, которое произошло в душах людей. И когда мы говорим о зоне бедствия, в первую очередь мы должны учитывать это. Когда мы говорим о зоне бедствия, прежде всего, мы должны учитывать, насколько восстановлена уверенность людей в собственные силы, насколько восстановлен оптимизм к завтрашнему дню, насколько восстановлена надежда на то, что незавершенные дела и мечты жертв станут реальностью. Именно такая концепция восстановления зоны бедствия является самой важной и необходимой. И я надеюсь, и я убежден, что происходящие в Армении процессы в первую очередь служат и будут служить этой цели - восстановлению надежды, уверенности и оптимизма. Я убежден, что мы вступили в такой этап, где каждый день, каждый час, каждый месяц, каждую неделю мы должны серьезно восстанавливать веру и доверие людей в свое будущее, будущее своей собственной страны и будущее своих детей, которое они должны связывать с Республикой Армения», - сказал Пашинян.

7 декабря 1988 года разрушительное землетрясение практически сравняло с землей два города на севере Армении – Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова.

От бедствия сильно пострадали десятки других городов, в том числе третий по величине город Армении - Кировакан (ныне Ванадзор), а также сотни окрестных сел. Больше всего жертв было в Гюмри - 17 тысяч человек, и в эпицентре землетрясения, Спитаке – 4 тысячи человек.