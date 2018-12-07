В Армении вспоминают жертв землетрясения тридцатилетней давности

Сегодня в Армении отмечают трагическую годовщину разрушительного Спитакского землетрясения, унесшего жизни и покалечившего судьбы многих тысяч людей в Армении.

7 декабря 1988 года разрушительное землетрясение практически сравняло с землей два города на севере Армении – Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова.

От бедствия сильно пострадали десятки других городов, в том числе третий по величине город Армении - Кировакан (ныне Ванадзор), а также сотни окрестных сел. Больше всего жертв было в Гюмри - 17 тысяч человек, и в эпицентре землетрясения, Спитаке – 4 тысячи человек.

В зоне бедствия и сегодня, спустя 30 лет после землетрясения, многие семьи продолжают жить во времянках, несмотря на неоднократные обещания сменявших друг друга правительств окончательно решить их жилищную проблему.

Фотогалерея: Армянское землетрясение. 30 лет спустя