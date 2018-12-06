Пашинян: Армения заинтересована в углублении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС

Армения заинтересована в дальнейшем углублении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

В начале саммита президенты Беларуси и России поспорили из-за цены на газ. Александр Лукашенко выразил недовольство ценой на российский газ - 130 долларов за тысячу кубометров. В ответ на это Путин заметил, что если бы Россия продавала Беларуси газ по рыночной цене, то она была бы не 130 долларов, а 200. Затем он предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.

В 2019 году году председательство в ЕАЭС перейдет к Армении, в связи с чем президент России поздравил армянских коллег и пожелал им успехов. «В следующем году на председательство в ЕАЭС заступает Армения. Хотел бы пожелать нашим армянским друзьям успехов», - заявил Владимир Путин и передал слово Николу Пашиняну.

Президент России предложил также обсудить вопрос создания в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры, что позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран ЕАЭС, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. По словам Путина, это станет повышением экономического суверенитета.

На этом саммите также должен быть обсужден вопрос цены на поставляемый Армении российский газ. Вчера об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Накануне саммита телекомпания «Россия 24» взяла интервью у лидеров стран-членов организации. Никол Пашинян в интервью еще раз отметил важность Евразийского союза для Армении и сказал, что его команда намерена сделать так, чтобы членство Армении в этой организации было по возможности эффективным, чтобы евразийский рынок был открытым и доступным для всех армянских предпринимателей.