Пашинян: ОДКБ – очень важная организация для Армении

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - очень важная организация для Армении, поскольку это система безопасности. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Для нас очень важно уточнить взаимные обязательства, те обязательства, которые страны-члены ОДКБ имеют друг перед другом. Для нас очень важно уточнить те обязательства, которые Армения имеет перед партнерами и партнеры имеют перед Арменией, которые Армения имеет перед организацией и организация имеет перед Арменией. Это очень важный вопрос для нас», - отметил Пашинян.

В качестве примера Пашинян сказал, что нужно понять, какую позицию занимают некоторые страны-члены ОДКБ в вопросе Карабаха, почему де-юре союзники Армении на различных международных площадках голосуют против интересов Армении. Армения, например, подобного не делает.

«Конечно, в военно-техническом и стратегическом смысле наш главный партнер в ОДКБ - Россия, но для нас важно и уточнение позиций других наших партнеров и конкретно в вопросе карабахского конфликта, и вообще в смысле безопасности в нашем регионе», - подчеркнул и. о. премьер-министра Армении.

В интервью Никол Пашинян также затронул вопрос избрания генерального секретаря ОДКБ, еще раз подчеркнув: «Это чисто вопрос кандидата или персоны генерального секретаря, это не самый важный вопрос и даже, если хотите, не очень важный вопрос. Более важна суть организации. И я хочу сказать, что это очень важная организация для Армении. И главная наша цель – это повышение авторитета ОДКБ не только в политическом смысле, но и в военно-стратегическом смысле. И я надеюсь, что нам удастся достичь этой цели».

Пашинян также говорил о внутриармянских вопросах, в частности, о своем видении экономического развития страны. «Перед нами стоит очень важная и амбициозная задача – превратить Армению из аграрно-сырьевой страны в технологическую и индустриальную страну», - сказал он.

Большая часть интервью была посвящена Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и отношениям с Россией. В очередной раз и. о. главы правительства повторил, что его команда заинтересована в развитии стратегических отношений с Россией, а также в том, чтобы сделать более эффективным членство Армении в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Для Армении важны отношения с Евросоюзом и США, очень важны отношения с непосредственными соседями – Грузией и Ираном, также очень важны отношения с Китаем и Индией, однако, «конечно, приоритетом для Армении являются отношения с Россией», отметил Пашинян.

По его словам, для его правительства одной из основных целей членства Армении в ЕАЭС является обеспечение полного доступа армянского бизнеса к евразийским рынкам, как это оговорено в учредительных документах этой организации. Армения как член этой организации, по словам Пашиняна, сделает все возможное, чтобы преодолеть все имеющиеся препятствия.

Кроме того, Армения также не собирается отказываться от торгово-экономических отношений с Евросоюзом в рамках уже существующих форматов, однако она не будет делать этого за счет интеграционных процессов в ЕАЭС, ключевым является именно участие Армении в ЕАЭС и те дивиденды, которые Армения может получить в этой организации, подчеркнул Никол Пашинян.