Пашинян: Армения заинтересована в углублении интеграционных процессов в ЕАЭС

Армения заинтересована в дальнейшем углублении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и готова приложить все усилия для их совершенствования, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Пашинян также сказал, что сотрудничество со странами-членами ЕАЭС стало одним из главных факторов, влияющих на экономику Армении.

«Наш товарооборот с союзниками по ЕАЭС за первые пять месяцев 2018 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт - на 22%», - сказал и. о. главы армянского правительства, добавив, что «это свидетельствует не только о благоприятных условиях, существующих на евразийском рынке, но и об эффективности инструментов организации».

Кстати, в следующем году председательство в организации перейдет к Армении, в связи с чем президент России поздравил армянских коллег и пожелал им успехов.

«В следующем году на председательство в ЕАЭС заступает Армения. Хотел бы пожелать нашим армянским друзьям успехов», - заявил Владимир Путин и передал слово Николу Пашиняну.