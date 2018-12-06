Первые номера избирательных списков провели теледебаты в прямом эфире на Общественном телевидении

Лидеры 11 политических сил, участвующих в досрочных парламентских выборах, вечером в среду провели теледебаты в прямом эфире Общественного телевидения Армении.

Дебаты, которые продолжались более трех часов, в частности, запомнились колкими словесными обменами между исполняющим обязанности премьер-министра, лидером блока «Мой шаг» Николом Пашиняном и бывшим министром обороны Вигеном Саргсяном, который возглавляет список кандидатов бывшей правящей Республиканской партии Армении на выборах 9 декабря.

Несмотря на накал страстей во время теледебатов, в частности, между Пашиняном и Саргсяном, кандидаты обменялись рукопожатиями по окончании эфира.

Пашинян вновь представил предстоящее голосование в качестве заключительного этапа «бархатной революции», которая произошла в стране весной этого года. Он подчеркнул, что «ни один голос не будет украден, и взятки раздаваться не будут».

В своем вступительном слове 43-летний и.о. премьер-министра назвал социально-экономическую политику своего правительства успешной, заявив, что они снизили некоторые налоги, повысили пособия по бедности, снизили ставки по ипотечным кредитам для молодых семей. Он также заявил, что в Армении преодолена «системная коррупция».

«Я уверен, что в ближайшее время будет раскрыто больше случаев коррупции», - сказал Пашинян.

Как и ожидалось, Виген Саргсян резко критиковал нынешнее правительство, заявил, что РПА - единственная партия, которая может стать серьезной оппозицией Пашиняну. По его словам, 9 декабря граждане Армении смогут решить, должна ли в стране утвердиться «единоличная диктатура» или же у нее будет «сбалансированный парламент».

Бывший министр обороны, которому также 43 года, обвинил правительство в том, что экономический рост в Армении замедлился с апреля. Он продолжил обвинять нынешние власти в «отравлении» свободы слова, а также отмечал «серьезные угрозы» Нагорному Карабаху и армяно-российским отношениям.

Говоря о появившихся в сети в тот же день аудиозаписях прослушки телефонных разговоров Пашиняна с директором Национальной службы безопасности Армении, Виген Саргсян заявил, что суды действуют по приказу премьер-министра.

«Если бы это было действительно так, то 90 процентов вашей партии были бы сейчас в тюрьме», - в ответ заявил Пашинян. Он вновь обвинил прежнее правительство в систематическом «разграблении» страны.

«В Армении больше не может быть коррумпированного правительства, потому что теперь люди знают, как с ним можно разобраться в течение недели», - сказал Пашинян, имея в виду массовые протесты в апреле-мае.

Саргсян, который также подвергся критике со стороны нескольких других участников дебатов, возразил, отметив, что Пашинян придерживается ключевых политических решений, принятых правительством, сформированным РПА, включая присоединение Армении к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу.

«В течение 10 лет вы обвиняли власти во всем. Теперь же вы опровергаете то, что говорил лидер оппозиции Пашинян на ежедневной основе», - заявил Виген Саргсян.