Предложенные варианты не давали Сержу Саргсяну возможности расширяться на гектары - Эдуард Агаджанян

После получения от соответствующих органов официального письма касательно безопасности правительство сделает бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну последнее из десятка предложений о предоставлении ему жилья, которые ему уже были сделаны, либо потребует от офиса Сержа Саргсяна официального отказа и таким образом будет считать свое обязательство перед бывшим президентом выполненным. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

«Серж Саргсян более 10 лет жил в правительственном особняке. Они вложили большие инвестиции в этот дом, и не случайно, что в начале 2018 года было принято решение об отчуждении этого дома в пользу Сержа Саргсяна, потому что, как я понимаю, он действительно был очень настроен жить в этом доме. Его ожидания сопоставимы с особняком, предоставленным Роберту Кочаряну, а Кочаряну был предоставлен особняк, который прежде был домом приемов Министерства обороны и к которому прилегает земельный участок площадью в несколько гектаров, который Роберт Кочарян купил, хотя изначально была территория в гектарах, которая была предоставлена Кочаряну», - сказал Агаджанян.

Глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян отметил, что они решили проявить усредненный подход, поскольку дома, предоставленные первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну и второму президенту Армении Роберту Кочаряну, не сопоставимы. Территория дома Кочаряна больше, а рыночная цена выше, сказал Агаджанян.

«Тот дом, который мы предлагаем Саргсяну, не дает возможности расширяться на гектары. Я предполагаю, что у него было в том числе и такое ожидание, чего мы не предложили», - сакзал он.

До революции правительство Карена Карапетяна приняло решение передать Сержу Саргсяну на правах собственности правительственный особняк, предоставленный ему для проживания еще в 2008 году. Однако спустя два дня после избрания 17 апреля премьер-министром, когда на улицах проходили акции протеста, Серж Саргсян неожиданно заявил, что отказывается от предоставленного ему на правах собственности правительственного особняка, сказав, что сейчас не время для этого. Уже после революции избранный на пост премьер-министра Никол Пашинян сказал, что они уважают решение Сержа Саргсяна об отказе от особняка, и на одном из заседаний правительства поручил главе своего аппарата Эдуарду Агаджаняну в месячный срок представить предложение по обеспечению Сержа Саргсяна жильем в установленном законом порядке. Однако все предложенные правительством варианты экс-президент отклонил, в основном из соображений безопасности.

31 октября третий президент Армении Серж Саргсян покинул правительственный особняк и поселился в селе Дзорахбюр.