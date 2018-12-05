Пашинян провел предвыборную агитацию в ереванском метрополитене, в автобусе, ходил по квартирам в жилых домах

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян сегодня провел предвыборную кампанию в Ереване.

В рамках агитации он спустился в Ереванский метрополитен, где лично приветствовал граждан и раздавал предвыборные буклеты среди пассажиров в вагонах. Многие граждане делали с Пашиняном селфи.

И.о. премьер-министра также провел агитацию в автобусе, которым он воспользовался, чтобы попасть в центр города. Некоторые пассажиры жаловались на то, что конкретный автобусный маршрут работает с большими интервалами и перестает работать после 20:00.

Пашинян отметил, что проблема ереванского общественного транспорта находится в центре внимания недавно избранного градоначальника, представителя блока «Мой шаг» и партии «Гражданский договор» Айка Марутяна.

В ереванском районе Аван Пашинян также провел агитацию «от двери к двери» в одном из жилых домов, где ему устроили радушный прием.

В одной из семей, пригласивших политика к себе в дом, хозяйка недавно приехала из Москвы. В беседе с ней Пашинян отметил, что в ходе сегодняшней агитации он встретил, по меньшей мере, десять человек, которые вернулись в Армению из-за границы после смены власти в апреле-мае этого года.

Некоторые жители, с которыми пообщался и.о. премьер-министра, также говорили о своих социальных проблемах. По словам Пашиняна, социальные проблемы граждан будут решаться по мере увеличения доходов граждан и отчислений в бюджет.